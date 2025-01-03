Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Курта Волкера в интервью LIGAnet.

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Выведет ли Трамп США из НАТО

Экс-советник Дональда Трампа по вопросам Украины ответил, может ли новоизбранный президент вывести США из НАТО.

Однозначно нет. По нескольким причинам. Во-первых, НАТО по своей сути в интересах США. Во-вторых, Трамп может поставить себе в заслугу укрепление НАТО,

– отметил Курт Волкер.

Добавил, что в 2017 году только 3 страны тратили на оборону 2% ВВП. Сейчас – уже 24.

Он собирается настаивать на том, чтобы НАТО тратило больше, укреплять НАТО, а не выходить из него,

– бывший советник Трампа.

Также американский дипломат подчеркнул, нет ни одного способа, как президент сам по себе может вывести США из НАТО. Объяснил, что для этого нужно гораздо больших и стратегических усилий правительства США в целом, включая Сенат.

"А он не намерен это делать. И я не думаю, что он хочет даже поднимать эту тему или идти этим путем", – сказал Волкер.

Заметим, что в интервью NBC News, которое вышло 8 декабря, Дональд Трамп ответил на вопрос, останутся ли США в НАТО.

"Опять же, они (Европа – 24 Канал) должны платить по своим счетам. Если они будут платить по своим счетам, безусловно", – заявил новоизбранный президент США.