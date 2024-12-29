Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал увеличить обороноспособность европейских стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Что говорят в странах НАТО

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что сейчас страна совсем не готова противостоять России. Он также подчеркнул, что нельзя просто надеяться на ситуацию, когда Соединенные Штаты останутся вовлеченными в Европу.

Зато президент Финляндии Александр Стубб добавил, что, по его мнению, НАТО не может быть отдельно от США.

Финляндия, которая имеет самое большое войско среди европейских стран (280 тысяч) на этой неделе обнародовала новый увеличенный военный бюджет, включающий, в частности, покупку 64 самолетов F-35A,

– говорит Стубб.

Он также добавил, что такие действия Финляндии обусловлены тем, что ее беспокоит Москва. В то же время премьер Эстонии Кристен Михал отметил недопустимость предоставить России разрешение захватывать территории. Кристен отметил, если согласиться, "что половина захваченного их, то это будет плохим сигналом для будущего демократического мира".