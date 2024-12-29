Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав збільшити обороноздатність європейських країн. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

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Що кажуть у країнах НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що наразі країна зовсім не готова протистояти Росії. Він також підкреслив, що не можна просто сподіватися на ситуацію, коли Сполучені Штати залишаться залученими до Європи.

Натомість президент Фінляндії Александр Стубб додав, що, на його думку, НАТО не може бути окремо від США.

Фінляндія, яка має найбільше військо серед європейських країн (280 тисяч) цього тижня оприлюднила новий збільшений військовий бюджет, що включає, зокрема, купівлю 64 літаків F-35A,

– каже Стубб.

Він також додав, що такі дії Фінляндії зумовлені тим, що її непокоїть Москва. Водночас прем'єр Естонії Крістен Міхал наголосив на неприпустимості надати Росії дозвіл захоплювати території. Крістен зазначив, якщо погодитись, "що половина захопленого їхня, то це буде поганим сигналом для майбутнього демократичного світу".