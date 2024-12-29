Експерт з національної безпеки, військовослужбовець ЗСУ Іван Варченко розповів 24 Каналу, що зараз в Альянсі спостерігають за російською агресією, яка стає дедалі сильнішою. На жаль, реакція НАТО все одно залишається млявою.

Дивіться також Росія створює для НАТО гібридні загрози: вони можуть спровокувати значні втрати

Чи готові в НАТО до нових загроз

Альянс хоче підготуватися до неконвенційної війни з Росією, але поки зусилля недостатні. Вже не вперше росіяни здійснювали свої терористичні атаки на цивілізовані країни й піддавати загрозі життя людей. Варто згадати лише отруєння Сергія та Юлії Скрипалів чи Олександра Литвиненка.

Ми бачили, як Росія атакувала цивілізований світ кібератаками, зазіхала на процеси під час виборчих кампаній, здійснювала відверті провокації в інтересах тих чи інших кандидатів, руйнуючи основи демократії,

– наголосив Іван Варченко.

Уже під час повномасштабної війни Росія залітала своїми літаками, ракетами й дронами в повітряний простір інших держав. Часто уламки повітряних цілей падали на території країн НАТО, призводили до жертв, але ніякої реакції не було. Альянс обмежується дуже дипломатичними заявами.

Російські ракети падали в Польщі, уламки "Шахедів" у Румунії. Що буде, коли внаслідок російських атак загине не одна чи дві людини? Це вже є серйозним випробування для НАТО й воно тільки накопичується,

– підкреслив Іван Варченко.

Уже зараз треба виробляти систему реакцій на подібні ситуації. Зважаючи на агресивність Росії та її терористичні атаки – відповідь Заходу має бути значно жорсткішою.