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З призначенням Волкера ситуація на сході стала гіршою, – пояснення міжнародника

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Чому війна на Донбасі триває ще інтенсивніше?
Чому війна на Донбасі триває ще інтенсивніше? / Фото з відкритих джерел

Заяви спецпредставника США Курта Волкера щодо війни в Україні – прояв здорового глузду. Але попри великі сподівання щодо його призначення ситуація на Донбасі не зрушила на краще.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Волкер каже очевидні речі, що головне завдання ЗСУ – захищати цілісність і суверенітет. Звичайно, українські військові можуть використовувати зброю не тільки для захисту, а й для відновлення суверенітету. Незважаючи на мінські домовленості, це пряма їхня конституційна функція. Але те, що за очевидні речі виправдовується американський спецпредставник – ганьба для України,
– зауважує Друзенко.

Втім, на його думку, наразі складно говорити про статус і повноваження Волкера після змін у Держдепі США. Крім того, за рік після його призначення ситуація на Донбасі не змінилася, якщо не стала гіршою. З іншого боку, нагадує правник, законодавством України і на міжнародному рівні визнана агресія Росії.

Але міжнародна спільнота ніяк не вплине на Росію. Хоча санкції введені, російська економіка до них адаптувалася. Підвищувати санкційний рівень в ЄС ніхто не збирається. США це роблять не через війну в Україні, а через втручання РФ у вибори американського президента. Єдиний спосіб змінити ситуацію – ми повинні не тільки захищати, а й крок за кроком звільняти свою землю,
– наголосив Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер заявив, що Збройні сили України мають право відривати вогонь на власній території, водночас ненормальним є те, що Росія має своїх військових в іншій країні.

Теги: Операція Об'єднаних сил Новини України Новини політики Україна – Росія Курт Волкер
Джерело: 24 канал
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