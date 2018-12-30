С нового года "Укрзализныця" запустит новенькие локомотивы General Electric

В 2019 году "Укрзализныця" планирует запустить на маршруты 30 локомотивов General Electric.

Об этом в Facebook сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что в 2018 году в Украине были реализованы несколько важных инфраструктурных проектов, в частности, обновление тысяч километров дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой.

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В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах востока и юга страны. Впереди – дальнейшая модернизация железной дороги и строительство современных автомобильных коридоров,

– написал глава правительства.

Напомним, в феврале 2018 года американская компания General Electric и "Укрзализныця" подписали рамочное соглашение на 1 миллиард долларов относительно поставок тепловозов, их локализации и обслуживания. Рамочное соглашение было подписано на 15 лет.

Что такое General Electric? Это американская многоотраслевая корпорация, которая на сегодня является крупнейшим в мире производителем многих видов техники, в частности локомотивов, энергетических установок, газовых турбин, авиационных двигателей и медицинского оборудования. Компания была основана в 1878 году изобретателем Томасом Эдисоном, а сейчас является одной из крупнейших публичных компаний мира.