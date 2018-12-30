З нового року "Укрзалізниця" запустить новенькі локомотиви General Electric

У 2019 році "Укрзалізниця" планує запустити на маршрути 30 локомотивів General Electric.

Про це у Facebook повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він зауважив, що у 2018 році в Україні було реалізовано декілька важливих інфраструктурних проектів, зокрема, оновлення тисяч кілометрів доріг, запуск Бескидського тунелю, з’єднання аеропорту "Бориспіль" з Києвом залізничною гілкою.

Читайте також: Корпоративи, VIP-канцелярія та елітні авто: як "Укрзалізниця" витрачала гроші у 2018 році

У 2019-му ми випускаємо на лінії три десятки нових локомотивів виробництва General Electric. Вони працюватимуть на залізничних маршрутах сходу і півдня країни. Попереду – подальша модернізація залізниці та будівництво сучасних автомобільних коридорів,

– написав очільник уряду.

Нагадаємо, у лютому 2018 року корпорація General Electric підписала довгострокову рамкову угоду з ПАТ "Укрзалізниця" на 1 мільярд доларів. Перший її етап передбачав постачання 30 вантажних локомотивів TE33A Evolution, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні. На другому етапі General Electric повинна поставити протягом 7 років 150-175 тепловозів.



10 вересня в Україну прибув перший локомотив General Electric.



Зазначимо, що у вересні 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідувати покупку локомотивів General Electric за, ймовірно, завищеною ціною.

Що таке General Electric? Це багатогалузева американська корпорація, яка на сьогодні є найбільшим у світі виробник багатьох видів техніки, зокрема локомотивів, енергетичних установок, газових турбін, авіаційних двигунів та медичного обладнання. Компанія була заснована в 1878 році винахідником Томасом Едісоном, а зараз є однією з найбільших публічних компаній світу.