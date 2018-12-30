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      С одной из крупнейших тюрем Франции сбежал преступник

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      Тюрьмы города Френ
      Тюрьмы города Френ / Фото из открытых источников

      Во Франции, в департаменте Валь-де-Марн, из тюрьмы "Френ" сбежал заключенный, который был наказан за кражу со взломом.

      Об этом сообщает Franceinfo.

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      По информации французского СМИ, преступнику удалось скрыться благодаря веревочным лестницам. Несмотря на выстрелы от надзирателей, узник все равно смог покинуть тюрьму.

      Известно, что преступник отбывал наказание за кражу со взломом. К слову, ранее заключенный уже пытался сбежать, правда, из зала суда. За такие преступления он был наказан до трех лет лишения свободы.

      Как отмечают сотрудники учреждения, преступник мог пораниться о колючую проволоку вокруг тюрьмы. Сейчас французская полиция занимается поисками беглеца.

      Что известно о тюрьме города Френ?
      Это вторая по величине тюрьма во Франции. Она расположена в городе Френ, в департаменте Валь-де-Марн на юг от Парижа. Она состоит из большой мужской тюрьмы (примерно 1200 камер), меньшей для женщин и больницы.

      Теги: Криминальные новости Новости Франции
      Источник: 24 Канал
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