З одної з найбільших в'язниць Франції втік злочинець

У Франції, у департаменті Валь-де-Марн, з в'язниці "Френ" втік в'язень, якого було покарано за крадіжку зі зломом.

Про це повідомляє Franceinfo.

Читайте також: "Жовті жилети" підпалили Банк Франції у Руані: відео

За інформацією французького ЗМІ, злочинцю вдалось втекти завдяки мотузяним сходам. Незважаючи на постріли від наглядачів, в'язень все одно зміг покинути тюрму.

Відомо, що злочинець відбував покарання за крадіжку зі зломом. До слова, раніше ув'язнений вже намагався втекти, щоправда, із зали суду. За такі злочини його було покарано до трьох років позбавлення волі.

Як зазначають співробітники установи, злочинець міг поранитись об колючий дріт навколо в'язниці. Наразі французька поліція займається пошуками в'язня-втікача.

Що відомо про в'язницю міста Френ? Це друга за величиною в'язниця у Франції. Вона розташована в місті Френ, у департаменті Валь-де-Марн на південь від Парижа. Вона складається з великої чоловічої в'язниці (приблизно 1200 камер), меншої для жінок і лікарні.