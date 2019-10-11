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      С президентом и правительством: почему "Слуги народа" собираются вне парламента

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      Депутаты из партии "Слуга народа" собираются вне парламента для обсуждения спорных законопроектов. В частности, есть встречи с президентом и правительством.

      "К примеру, мы обсуждали законопроект, который касается земельной реформы", – рассказала депутат от президентской партии Елена Шуляк в прямом эфире 24 канала.

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      Она также подчеркнула, что депутаты собирались для обсуждения законопроекта, который касается применения регистраторов расчетных операций.

      По словам депутата, на эти заседания фракции приходят представители правительства и они могут дискутировать по несколько часов по каждому вопросу.

      У нас даже есть принцип блокирующего меньшинства. Если 30% представителей партии против определенного законопроекта, то решение никогда не будет принято. Мы так договорились, что мы примем решение только когда большинство депутатов – 70% – должны поддержать законопроект,
      – заявила Шуляк.

      Какие фракции в Раде 9-го созыва регистрируют больше всего законопроектов?

      • "Слуга народа" – 288 законопроектов,
      • "Батькивщина" – 143,
      • "Европейская Солидарность" – 111,
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 74,
      • "Голос" – 43,
      • "За будущее" – 43.
      blog_ava
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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Новое правительство
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