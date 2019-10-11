С президентом и правительством: почему "Слуги народа" собираются вне парламента

Депутаты из партии "Слуга народа" собираются вне парламента для обсуждения спорных законопроектов. В частности, есть встречи с президентом и правительством.

"К примеру, мы обсуждали законопроект, который касается земельной реформы", – рассказала депутат от президентской партии Елена Шуляк в прямом эфире 24 канала.

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Она также подчеркнула, что депутаты собирались для обсуждения законопроекта, который касается применения регистраторов расчетных операций.

По словам депутата, на эти заседания фракции приходят представители правительства и они могут дискутировать по несколько часов по каждому вопросу.

У нас даже есть принцип блокирующего меньшинства. Если 30% представителей партии против определенного законопроекта, то решение никогда не будет принято. Мы так договорились, что мы примем решение только когда большинство депутатов – 70% – должны поддержать законопроект,

– заявила Шуляк.

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