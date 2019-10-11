З президентом та урядом: чому "Слуги народу" збираються поза парламентом

Депутати з партії "Слуга народу" збираються поза парламентом для обговорення суперечливих законопроєктів. Зокрема, є зустрічі із президентом та урядом.

"До прикладу, ми обговорювали законопроєкт, що стосується земельної реформи", – розповіла депутатка від президентської партії Олена Шуляк у прямому ефірі 24 каналу.

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Вона також наголосила, що депутати збиралися для обговорення законопроєкту, який стосується застосування реєстраторів розрахункових операцій.

За словами депутатки, на ці засідання фракції приходять представники уряду і вони можуть дискутувати по декілька годин з кожного питання.

У нас навіть є принцип блокуючої меншості. Якщо 30% представників партії проти певного законопроєкту, то рішення не буде ніколи ухвалено. Ми так домовилися, що ми приймемо рішення лише коли більшість депутатів – 70% – повинні підтримати законопроєкт,

– заявила Шуляк.

Які фракції в Раді 9-го скликання реєструють найбільше законопроєктів?