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      З президентом та урядом: чому "Слуги народу" збираються поза парламентом

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      Депутати з партії "Слуга народу" збираються поза парламентом для обговорення суперечливих законопроєктів. Зокрема, є зустрічі із президентом та урядом.

      "До прикладу, ми обговорювали законопроєкт, що стосується земельної реформи", – розповіла депутатка від президентської партії Олена Шуляк у прямому ефірі 24 каналу.

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      Вона також наголосила, що депутати збиралися для обговорення законопроєкту, який стосується застосування реєстраторів розрахункових операцій.

      За словами депутатки, на ці засідання фракції приходять представники уряду і вони можуть дискутувати по декілька годин з кожного питання.

      У нас навіть є принцип блокуючої меншості. Якщо 30% представників партії проти певного законопроєкту, то рішення не буде ніколи ухвалено. Ми так домовилися, що ми приймемо рішення лише коли більшість депутатів – 70% – повинні підтримати законопроєкт,
      – заявила Шуляк.

      Які фракції в Раді 9-го скликання реєструють найбільше законопроєктів?

      • "Слуга народу" – 288 законопроєктів,
      • "Батьківщина" – 143,
      • "Європейська Солідарність" – 111,
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 74,
      • "Голос" – 43,
      • "За майбутнє" – 43.
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      Автор: Марія Бондар
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Новий уряд
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