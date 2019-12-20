С Пушкина сделали Йоулупукки в Тернополе: забавное фото

Памятник российскому поэту Александру Пушкину в центре Тернополя переодели в финского рождественского персонажа Йоулупукки. Праздничный образ получился довольно забавным и памятник простоит в нем до 26 января.

Такого зимнего героя создали, чтобы возле него фотографировались тернопольчане и гости города, рассказал УНИАН директор Туристического информационного центра, один из организаторов "Файного зимнего городка" Тарас Ковальчук.

Смотрите фото: Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости

Решили переодеть Пушкина. Думали об образе Деда Мороза, но он под "санкциями", несмотря на его яркое советское прошлое. Вариант со святым Николаем тоже отвергли, потому что был бы конфликт национальностей. И тогда вспомнили о Йоулупукки,

– рассказал Ковальчук.



Памятник Пушкину в Тернополе, переодетый в Йоулупукки / Фото Ирины Выхрущ (24 канал)

Чтобы воплотить идею в жизнь, с памятника несколько раз снимали мерки. С первого раза костюм сел не идеально.

Инициаторы переодевания памятника Пушкину в Йоулупукки не исключают, что их замысел может стать темой для негативных публикаций в российских СМИ.

"Возможно, они начнут хайповать по этому поводу. Но мы не против, тогда наоборот больше туристов может заинтересоваться и приехать к нам", – отметил директор Турисического информационного центра Тернополя.

Заметим, что тернопольчане не раз выступали за демонтаж памятника Пушкину в городе. Однако на последних общественных обсуждениях в 2019 году 57% участников проголосовали за сохранение памятника. Поэтому памятник оставили на месте. Справка.

Кто такой Йоулопукки?Финский рождественский персонаж, который дарит детям подарки на рождественские праздники. Имя на финском языке дословно означает "рождественский козел" или "соломенная коза".