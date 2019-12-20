З Пушкіна зробили Йоулупуккі в Тернополі: кумедне фото

Пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну в центрі Тернополя переодягли у фінського різдвяного персонажа Йоулупуккі. Святковий образ вийшов досить кумедним і пам’ятник простоїть у ньому до 26 січня.

Такого зимового героя створили, щоб біля нього фотографувалися тернопляни та гості міста, розповів виданню УНІАН директор Туристично-інформаційного центру, один з організаторів "Файного зимового містечка" Тарас Ковальчук.

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Вирішили переодягти Пушкіна. Думали про образ Діда Мороза, але він під "санкціями", зважаючи на його яскраве радянське минуле. Варіант зі святим Миколаєм теж відкинули, бо був би конфлікт національностей. І тоді згадали про Йоулупуккі,

– розповів Ковальчук.



Пам'ятник Пушкіну в Тернополі, переодягнений в Йоулупуккі / Фото Ірини Вихрущ (24 канал)

Аби втілити ідею в життя, з пам’ятника кілька разів знімали мірки. З першого разу костюм сів не ідеально.

Ініціатори перевдягання пам’ятника Пушкіну в Йоулупуккі не виключають, що їхній задум може стати темою для негативних публікацій у російських ЗМІ.

"Можливо, вони почнуть хайпити з цього приводу. Але ми не проти, тоді навпаки більше туристів може зацікавитися і приїхати до нас", – зауважив директор Туристично-інформаційного центру Тернополя.

Зауважимо, що тернополяни не раз виступали за демонтаж пам’ятника Пушкіну в місті. Проте на останніх громадських обговореннях у 2019 році 57% учасників проголосували за збереження пам’ятника. Тож пам’ятник залишили на місці. Довідка.

Хто такий Йоулопуккі? Фінський різдвяний персонаж, який дарує дітям подарунки на різдвяні свята. Ім'я фінською мовою дослівно означає "різдвяний козел" або "солом'яна коза".