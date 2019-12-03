С самолета в психушку: хитрую пассажирку-симулянтку наказали в США – детали

В Соединенных Штатах Америки пассажирка самолета, летевшего из Флориды в Майами, устроила скандал прямо в салоне. Она захотела получить лучшее место и стала жаловаться об этом бортпроводникам. Когда же услышала отказ, – начала изображать приступ болезни.

Из-за действий женщины экипаж принял решение вернуть самолет в точку вылета – город Пенсаколу, что во Флориде. Правда, по прилету члены экипажа поняли: пассажирка на самом деле притворялась больной. Об этом информирует CNN.

В Киеве пассажиры не такие привередливые: В столичной маршрутке с крыши лилась вода: пассажиры ехали под зонтами – фото

Она заявляла, что требует больше места, потому что ей сложно дышать.

После приземления женщину попросили сойти с самолета. После того, как она отказалась, сотрудники компании вызвали полицию и правоохранители сняли ее с рейса.

Женщину взяли под стражу и транспортировали в психиатрическое заведение.

Самолет провел в небе почти 40 минут, перед тем, как вернулся во Флориду из-за прихоти пассажирки. Судно таки выполнило рейс в Майами, правда, с задержкой в 2 часа.