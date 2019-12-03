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      З літака у психлікарню: хитру пасажирку-симулянтку покарали у США – деталі

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      Рейс здійснювала авіакомпанія American Eagle / фото з відкритих джерел

      У Сполучених Штатах Америки пасажирка літака, що летів із Флориди до Маямі, влаштувала скандал прямісінько у салоні. Вона захотіла отримати краще місце і почала скаржитись про це бортпровідникам. Коли ж почула відмову, – почала вдавати приступ хвороби.

      Через дії жінки екіпаж прийняв рішення повернути літак у точку вильоту – місто Пенсаколу, що у Флориді. Щоправда, по прильоті члени екіпажу зрозуміли: пасажирка насправді вдавала хворобу. Про це інформує CNN.

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      Вона заявляла, що потребує більшого місця, бо їй складно дихати.

      Після приземлення жінку попросили зійти з літака. Після того, як вона відмовилась, працівники компанії викликали поліцію і правоохоронці зняли її з рейсу.

      Жінку взяли під варту та транспортували до психіатричного закладу.

      Літак провів у небі майже 40 хвилин, перед тим, як повернувся у Флориду через забаганки пасажирки. Судно таки виконало рейс до Маямі, щоправда, з затримкою у 2 години.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини США Курйозні новини авіація
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