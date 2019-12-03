З літака у психлікарню: хитру пасажирку-симулянтку покарали у США – деталі

У Сполучених Штатах Америки пасажирка літака, що летів із Флориди до Маямі, влаштувала скандал прямісінько у салоні. Вона захотіла отримати краще місце і почала скаржитись про це бортпровідникам. Коли ж почула відмову, – почала вдавати приступ хвороби.

Через дії жінки екіпаж прийняв рішення повернути літак у точку вильоту – місто Пенсаколу, що у Флориді. Щоправда, по прильоті члени екіпажу зрозуміли: пасажирка насправді вдавала хворобу. Про це інформує CNN.

У Києві пасажири не такі вибагливі: У столичній маршрутці з даху лилася вода: пасажири їхали під парасолями – фото

Вона заявляла, що потребує більшого місця, бо їй складно дихати.

Після приземлення жінку попросили зійти з літака. Після того, як вона відмовилась, працівники компанії викликали поліцію і правоохоронці зняли її з рейсу.

Жінку взяли під варту та транспортували до психіатричного закладу.

Літак провів у небі майже 40 хвилин, перед тим, як повернувся у Флориду через забаганки пасажирки. Судно таки виконало рейс до Маямі, щоправда, з затримкою у 2 години.