С Ван Гогом под кожей: фантастические идеи тату для ценителей искусства

Некоторые люди так любят искусство, что готовы носить его под кожей. Волна Хокусая появляется на ногах, "Рождение Венеры" – на груди, Фрида Кало – на руке, призраки Сальвадора Дали – на туловище.

Татуировки в виде картин выдаются грандиозной работой. Представьте каково это – повторить мировые шедевры. И восхищаться ими можно не меньше, чем настоящими полотнами. Делимся с вами подборкой вдохновляющих идей арт-тату. Читайте также: Женщины и искусство: что вы об этом знаете (тест) Фрида Кало "Раненый олень​" Эгон Шиле "Автопортрет с цветами-фонариками​" Густав Климт "Водяные змеи​" Кацусика Хокусай "Большая волна в Канагаве" Фреска Микеланджело "Сотворение Адама"​ Энди Уорхол "Банан" Рене Магритт "Сын человеческий" Татуировки в виде картин: смотрите фото