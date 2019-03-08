С Ван Гогом под кожей: фантастические идеи тату для ценителей искусства
Некоторые люди так любят искусство, что готовы носить его под кожей. Волна Хокусая появляется на ногах, "Рождение Венеры" – на груди, Фрида Кало – на руке, призраки Сальвадора Дали – на туловище.
Татуировки в виде картин выдаются грандиозной работой. Представьте каково это – повторить мировые шедевры. И восхищаться ими можно не меньше, чем настоящими полотнами. Делимся с вами подборкой вдохновляющих идей арт-тату.
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Фрида Кало "Раненый олень"
Эгон Шиле "Автопортрет с цветами-фонариками"
Густав Климт "Водяные змеи"
Кацусика Хокусай "Большая волна в Канагаве"
Фреска Микеланджело "Сотворение Адама"
Энди Уорхол "Банан"
Рене Магритт "Сын человеческий"
Татуировки в виде картин: смотрите фото