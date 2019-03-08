З Ван Гогом під шкірою: фантастичні ідеї тату для поціновувачів мистецтва
Деякі люди так люблять мистецтво, що готові носити його під шкірою. Хвиля Хокусая з'являється на ногах, "Народження Венери" – на грудях, Фріда Кало – на руці, примари Сальвадора Далі – на тулубі.
Татуювання у вигляді картин видаються грандіозною роботою. Нумо уявіть як це – повторити світові шедеври. І захоплюватись ними можна не менше, ніж справжніми полотнами. Ділимось з вами підбіркою надихаючих ідей арт-тату.
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Фріда Кало "Поранений олень"
Егон Шіле "Автопортрет із квітами-ліхтариками"
Густав Клімт "Водяні змії"
Кацусика Хокусай "Велика хвиля у Канагаве"
Фреска Мікеланджело "Створення Адама"
Енді Уорхол "Банан"
Рене Магрітт "Син людський"
Татуювання у вигляді картин: дивіться фото
Джерело: 24 Канал
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