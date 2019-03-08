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      З Ван Гогом під шкірою: фантастичні ідеї тату для поціновувачів мистецтва

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      Тату за мотивами картини Александра Кабанеля "Народження Венери"
      Тату за мотивами картини Александра Кабанеля "Народження Венери" / boredpanda.com

      Деякі люди так люблять мистецтво, що готові носити його під шкірою. Хвиля Хокусая з'являється на ногах, "Народження Венери" – на грудях, Фріда Кало – на руці, примари Сальвадора Далі – на тулубі.

      Татуювання у вигляді картин видаються грандіозною роботою. Нумо уявіть як це – повторити світові шедеври. І захоплюватись ними можна не менше, ніж справжніми полотнами. Ділимось з вами підбіркою надихаючих ідей арт-тату. 

      Читайте також: Жінки і мистецтво: що ви про це знаєте (тест)

      Фріда Кало "Поранений олень"

      Егон Шіле "Автопортрет із квітами-ліхтариками"

      Густав Клімт "Водяні змії"

      Кацусика Хокусай "Велика хвиля у Канагаве"

      Фреска Мікеланджело "Створення Адама"

      Енді Уорхол "Банан"

      Рене Магрітт "Син людський"

      Татуювання у вигляді картин: дивіться фото

       

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      Теги: Новини культури Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
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