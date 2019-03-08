З Ван Гогом під шкірою: фантастичні ідеї тату для поціновувачів мистецтва

Деякі люди так люблять мистецтво, що готові носити його під шкірою. Хвиля Хокусая з'являється на ногах, "Народження Венери" – на грудях, Фріда Кало – на руці, примари Сальвадора Далі – на тулубі.

Татуювання у вигляді картин видаються грандіозною роботою. Нумо уявіть як це – повторити світові шедеври. І захоплюватись ними можна не менше, ніж справжніми полотнами. Ділимось з вами підбіркою надихаючих ідей арт-тату. Читайте також: Жінки і мистецтво: що ви про це знаєте (тест) Фріда Кало "Поранений олень" Егон Шіле "Автопортрет із квітами-ліхтариками" Густав Клімт "Водяні змії" Кацусика Хокусай "Велика хвиля у Канагаве" Фреска Мікеланджело "Створення Адама" Енді Уорхол "Банан" Рене Магрітт "Син людський" Татуювання у вигляді картин: дивіться фото