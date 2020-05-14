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Саакашвили через фейсбук собирает команду реформаторов: как туда попасть

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Саакашвили ищет команду реформаторов
Саакашвили ищет команду реформаторов / Фото из Facebook

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михеил Саакашвили начал собирать команду реформаторов. Набор он проводит прямо в социальных сетях, где можно заполнить форму кандидата.

О наборе кандидатов Михеил Саакашвили объявил в своем фейсбуке.

Интересно Саакашвили рассказал, общается ли сейчас с Порошенко

Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните форму,
– написал председатель Исполкома реформ.

Подать свою кандидатуру можно до вечера 18 мая. Собеседования начнутся уже с 19 мая. Ко всем потенциальным кандидатам есть несколько требований:

  • владение английским языком на уровне выше среднего или свободное владение;
  • опыт работы по специальности от пяти лет;
  • наличие рекомендации с предыдущего места работы;
  • запись короткого видео в этой форме.

Взамен в команде Михеила Саакашвили обещают интересную работу в сфере реформ, рыночную зарплату, современный офис в центре Киева и возможность быстрого профессионального роста.

Что известно о Нацсовете и Исполкоме реформ?Нацсовет – это специальный консультативный орган при Президенте Украины по внедрению реформ. Его в 2014 году создал пятый президент Петр Порошенко. В его состав входит и Исполнительный комитет реформ.

В мае 2020 года Владимир Зеленский назначил председателем этого совета Михеила Саакашвили. Интересно, что знаменитый "бе-бе-бе"-скандал между ним и Арсеном Аваковым в 2015 году произошел именно на заседании Нацсовета по реформам.

Автор: Василий Денисюк
Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Михаил Саакашвили Реформы
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