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Саакашвілі через фейсбук збирає команду реформаторів: як туди потрапити

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Саакашвілі шукає команду реформаторів
Саакашвілі шукає команду реформаторів / фото з фейсбуку

Новопризначений голова Виконавчого комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі почав збирати власну команду реформаторів. Набір він проводить просто у соціальних мережах, де можна зповнити форму кандидата.

Про оголошення набору кандидатів Міхеїл Саакашвілі оголосив просто у своєму фейсбуці.

Цікаво Саакашвілі розповів, чи спілкується зараз із Порошенком

Якщо Ви бажаєте приєднатися до нашої дружньої, активної та сильної команди реформаторів, будь ласка, заповніть форму,
– написав голова Виконкому реформ.

Подати свою кандидатуру можна до вечора 18 травня. Співбесіди розпочнуться вже з 19 травня. До усіх потенційних кандидатів є декілька вимог:

  • володіння англійською мовою на рівні вище ніж середній або вільне володіння;
  • досвід роботи за спеціальністю від п'яти років;
  • наявність рекомендації з попереднього місця роботи;
  • запис короткого відео у цій формі.

Натомість у команді Міхеїла Саакашвілі обіцяють цікаву роботу у сфері реформ, ринкову зарплату, сучасний офіс у центрі Києва та можливість швидкого професійного росту.

Що відомо про Нацраду і Виконком з реформ?Нацрада – це спеціальний консультативний орган при Президентові України щодо впровадження реформ. Його у 2014 році створив п'ятий президент Петро Порошенко. До її складу входить і Виконавчий комітет реформ.

У травні 2020 року Володимир Зеленський призначив головою цієї ради Міхеїла Саакашвілі. Цікаво, що знаменитий "бе-бе-бе"-скандал між ним і Арсеном Аваковим у 2015 році стався саме на засіданні Нацради з реформ.

Автор: Василь Денисюк
Теги: Президент України Міхеїл Саакашвілі Реформи Новини України Новини політики
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