Саакашвілі розповів, чи спілкується зараз із Порошенком

На початку політичної кар'єри Саакашавілі в Україні між ним та п'ятим президентом Порошенко склалися доволі приязні стосунки. Проте тривали вони недовго – між політиками спалахнув конфлікт.

Про це Міхеїл Саакашвілі, який напередодні став головою виконавчого комітету Нацради реформ України, розповів в інтерв'ю програмі "Перехресний допит" на 24 каналі.

Детальніше У мене був конфлікт із системою: Саакашвілі про стосунки з Порошенком та Аваковим

Він пояснив, що зараз ще не спілкується з Порошенком, проте один раз зустрівся з ним на джазовому фестивалі у Львові.

Коли він мене побачив, то з такою швидкістю втік, що мені було дуже смішно за цим спостерігати. В мене немає і бажання (спілкуватися з Порошенком – 24 канал). Я б сказав, що цю сторінку свого життя я вже закрив,

– запевнив політик.

Й додав, що Порошенко та його оточення використовували державу для власного збагачення. За словами Саакашвілі, в АП більшість часу п'ятий президент витрачав на свій бізнес. До того ж, до нього на Банкову часто приїжджали бізнес-партнери, не пов'язані з політикою.

Проте новопризначений голова Виконавчого комітету реформ би не хотів, щоб будь-який президент України, зокрема Порошенко, опинився за ґратами.

"Це не надало б мені ніякого задоволення. Не зважаючи на те, що він (Порошенко – 24 канал) не дуже делікатно поводився. Я про це забув. Але повернути гроші, щось зробити корисне – це в моєму стилі", – пояснив політик.

Й підкреслив, що для нього мафіозі за ґратами, але з грошима, телеканалами, депутатами є набагато небезпечнішими, ніж мафіозі, які ходять вільно, але в них немає інструментів впливу на життя інших людей.

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