Саакашвили рассказал, общается ли сейчас с Порошенко

В начале политической карьеры Саакашавили в Украине между ним и пятым президентом Порошенко сложились довольно хорошие отношения. Однако длились они недолго – между политиками вспыхнул конфликт.

Об этом Михаил Саакашвили, который накануне стал председателем исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины, рассказал в интервью программе "Перекрестный допрос" на 24 канале.

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Он пояснил, что сейчас еще не общается с Порошенко, однако один раз встретился с ним на джазовом фестивале во Львове.

Когда он меня увидел, то с такой скоростью бежал, что мне было очень смешно за этим наблюдать. У меня нет и желания (общаться с Порошенко – 24 канал). Я бы сказал, что эту страницу своей жизни я уже закрыл,

– заверил политик.

И добавил, что Порошенко и его окружение использовали государство для собственного обогащения. По словам Саакашвили, в АП большую часть времени пятый президент тратил на свой бизнес. К тому же, к нему на Банковую часто приезжали бизнес-партнеры, не связанные с политикой.

Однако новый председатель Исполнительного комитета реформ бы не хотел, чтобы любой президент Украины, в частности Порошенко, оказался за решеткой.

"Это не дало бы мне никакого удовольствия. Несмотря на то, что он (Порошенко – 24 канал) не слишком деликатно себя вел. Я об этом забыл. Но вернуть деньги, что-то сделать полезное – это в моем стиле", – пояснил политик.

И подчеркнул, что для него мафиози за решеткой, но с деньгами, телеканалами, депутатами намного опаснее, чем мафиози, которые ходят свободно, но в них нет инструментов влияния на жизнь других людей.

Смотрите полное видео интервью "Перекрестный допрос":