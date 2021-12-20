Соответствующее заявление Ясько сделала после встречи с третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили в военном госпитале в Гори. Это произошло 19 декабря.
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Яська взвыла, что у Саакашвили есть эпизоды потери памяти
Посттравматический синдром, которым обладает Михеил Саакашвили, влияет как на физическое, так и ментальное здоровье. У него наблюдаются эпизоды потери памяти, вызванные тем насилием и пытками, которые он потерпел в Глданской тюрьме,
– заявила Ясько.
Также украинская нардепка и любимая политика объяснила, что:
- "он очень слаб, и в этом направлении нет ничего нового;
- могу еще раз сказать, что процесс реабилитации должен проходить на свободе".
Она добавила, присутствует ли Михеил Саакашвили на судебном процессе 22 декабря, зависит от его состояния здоровья.
Кратко о состоянии здоровья Саакашвили
- Саакашвили в конце сентября незаконно вернулся в Грузию. Там его 1 октября арестовали. Именно тогда он начал голодовку.
- Прекратил его только тогда, когда политика была переведена в военный госпиталь и оказана полноценная медицинская помощь. Это произошло 20 ноября.
- 28 ноября у политика диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. Кроме того, Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили в тюрьме лечили психотропными препаратами, которые раньше тот не употреблял.
- 14 декабря врачи заявили, что у политика глубокая депрессия и стрессовое расстройство. Он нуждается в срочном лечении.
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