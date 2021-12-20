Відповідну заяву Ясько зробила після зустрічі з третім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі у військовому госпіталі в Горі. Це трапилось 19 грудня.

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Ясько завила, що у Саакашвілі є епізоди втрати пам'яті

Посттравматичний синдром, який має Міхеіл Саакашвілі, впливає як на фізичне, так і ментальне здоров'я. У нього спостерігаються епізоди втрати пам'яті, що спричинено тим насильством та катуваннями, яких він зазнав у Глданській в'язниці,

– заявила Ясько.

Також українська нардепка та кохана політика пояснила, що:

"він дуже слабкий, і в цьому напрямі немає нічого нового;

можу ще раз сказати, що процес реабілітації має відбуватися на волі".

Вона додала, чи буде присутній Міхеіл Саакашвілі на судовому процесі 22 грудня, залежить від його стану здоров'я.

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