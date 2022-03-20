Об этом заявил грузинский политик Гиорги Барамидзе в эфире 24 канала.

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По его словам, Саакашвили сейчас сидит в тюрьме как заложник Путина.

Но он нужен Украине, потому что у него большие связи. Хотя Саакашвили еще когда-то говорил, что если Украине и Грузии не дадут план действий по членству в НАТО, то Россия будет атаковать,

– говорит политик.

По мнению Гиорги Барамидзе, Зеленский может официально требовать освобождения Саакашвили, потому что последний должен быть рядом с президентом, в частности на дипломатическом фронте.

Политик добавил, что Украина воюет за весь мир, поэтому надо помогать в этом.

К слову, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился ко всему миру прямо из зала суда. Он подчеркнул: ситуация в Украине повторяет грузинский сценарий в 2008 году. Он напомнил, что Россия исторически еще ни разу не выигрывала наступательную войну.

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