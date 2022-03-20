Про це заявив грузинський політик Гіоргі Барамідзе в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Саакашвілі зараз сидить у в'язниці як заручник Путіна.

Але він потрібен Україні, бо в нього великі зв’язки. Хоча Саакашвілі ще колись казав, що якщо Україні та Грузії не дадуть план дій щодо членства в НАТО, то Росія буде атакувати,

– каже політик.

На думку Гіоргі Барамідзе, Зеленський може офіційно вимагати визволення Саакашвілі, бо останній має бути поряд з президентом, зокрема на дипломатичному фронті.

Політик додав, що Україна воює за весь світ, тому треба допомагати в цьому.

До слова, раніше колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до всього світу прямо з залу суду. Він наголосив: ситуація в Україні повторює грузинський сценарій у 2008 році. Він нагадав, що Росія історично ще жодного разу не вигравала наступальну війну.

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