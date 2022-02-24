Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до українців і всього світу. Він наголосив на тому, що Росія намагається повторити "грузинський сценарій" 2008 року.

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"Мої українські земляки, напад на Україну відбувся точно за "грузинським сценарієм". Жорстокий ворог вирішив приголомшити вас ракетним і артилерійським ударом, і піти на бліц-криг. Але він не настільки сильний, як хоче здаватися", – наголосив він.

Також Саакашвілі додав, що зараз весь світ на стороні України. Він нагадав, що Росія історично ще жодного разу не вигравала наступальну війну.

"Український народ, ви всі повинні об’єднатися навколо мужнього президента Зеленського, Збройних сил України і сказати, що Україна ніколи не здасться. Путін прийшов руйнувати українську державу, а це закінчиться крахом для Росії", – підкреслив Саакашвілі.

Він також запевнив, що світ не залишить Україну, а Путін обламає свої зуби. Наостанок він наголосив на тому, що Україна обов'язково виграє, адже вона ніколи не здасться!