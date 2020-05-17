"Саакашвили заразился коронавирусом": как работает фабрика фейков

Хочу на отдельном примере показать, как работает фабрика фейков анонимных телеграм-каналов. Итак, возьмем кейс "Саакашвили заразился коронавирусом".

Наверняка вы слышали эту "информацию" на уровне слухов. Первоисточником вброса был телеграм-канал "Темный рыцарь", который связан с депутатами Коломойского в Раде. После этого новость начала циркулировать в медиа и среди людей.

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Пост "Темного рыцаря" о болезни Саакашвили (сейчас удален)

Правда в том, что Саакашвили ничем не заразился. Но это не произвело никакого эффекта на анонимные помойки. Ни извинений, ни опровержений. Только сегодня утром они из своей ленты… убрали фейк о болезни Саакашвили, но брехня пошла гулять по всему миру и уже живет своей жизнью. Более того, она стала способом дискредитации Украины на территории страны-агрессора: тему болезни Саакашвили с удовольствием обсасывают российские СМИ.



Материал о возможной болезни Саакашвили в издании МК



В итоге, из ничего можно родить фейк. Он мигрирует в традиционные медиа, а анонимный телеграм-канал тихо удалит вброс из ленты. И предъявить претензию тоже не к кому, потому что об администраторах канала мы можем только догадываться.



Несколько недель назад аналогично разгоняли фейковый пост депутата Никиты Потураева, который он никогда не делал. И тоже никто не извинился за ложь.

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Внимание! Ненормативная лексика!



Якобы сообщение Потураева во внутреннем чате "Слуги народа"