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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

"Саакашвілі заразився коронавірусом": як працює фабрика фейків

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Михеил Саакашвілі
Михеил Саакашвілі / 24 канал

Хочу на отдельном примере показать, как работает фабрика фейков анонимных телеграм-каналов. Итак, возьмем кейс "Саакашвили заразился коронавирусом".

Наверняка вы слышали эту "информацию" на уровне слухов. Первоисточником вброса был телеграм-канал "Темный рыцарь", который связан с депутатами Коломойского в Раде. После этого новость начала циркулировать в медиа и среди людей.

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Саакашвили, коронавирус, COVID-19, заразился, Темный рыцарь, фейк
Пост "Темного рыцаря" о болезни Саакашвили (сейчас удален)

Правда в том, что Саакашвили ничем не заразился. Но это не произвело никакого эффекта на анонимные помойки. Ни извинений, ни опровержений. Только сегодня утром они из своей ленты… убрали фейк о болезни Саакашвили, но брехня пошла гулять по всему миру и уже живет своей жизнью. Более того, она стала способом дискредитации Украины на территории страны-агрессора: тему болезни Саакашвили с удовольствием обсасывают российские СМИ.

Саакашвили, коронавирус, COVID-19, заразился, Темный рыцарь, фейк
Материал о возможной болезни Саакашвили в издании МК

В итоге, из ничего можно родить фейк. Он мигрирует в традиционные медиа, а анонимный телеграм-канал тихо удалит вброс из ленты. И предъявить претензию тоже не к кому, потому что об администраторах канала мы можем только догадываться.

Несколько недель назад аналогично разгоняли фейковый пост депутата Никиты Потураева, который он никогда не делал. И тоже никто не извинился за ложь.

Советуем ознакомиться Откат в реформах: что об этом думает Саакашвили и считает ли причастным Зеленского

Внимание! Ненормативная лексика!

Потураев, фейк, Слуга народа, Лещенко
Якобы сообщение Потураева во внутреннем чате "Слуги народа"

Автор: Сергій Лещенко
Теги: ЗМІ Публікації Фейки про коронавірус Україна – Росія Новини Росії Російська пропаганда Міхеїл Саакашвілі Новини України
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