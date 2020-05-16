Прихвостни Коломойского выбрали новую жертву: все об атаках на министра Криклия

Телеграмм-каналы депутатов, связанных с Игорем Коломойским, с нескольких пушек выстрелили информацией о якобы уголовных делах, начатых в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Атака групи Коломойського

Так, депутат Дубінський повідомив, що Криклія ледь не саджають за ґрати через оплату з бюджету чартерних рейсів, якими повертали громадян додому під час карантину. Про це йдеться у відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Правда полягає в тому, що сам факт внесення інформації в Єдиний реєстр досудових розслідувань не значить нічого. Правоохоронні органи зобов'язані це робити, тим більше за зверненням депутата.



"Слуга народу" Олександр Дубінський / Фото "5 канал"

І від внесення реєстру до підозри можуть пройти багато місяців. Підозра може взагалі бути нікому не вручена, а провадження закрито. Тоді як інформаційно це дозволяє качати ситуацію та продукувати негатив на міністра. Це по-перше.

По-друге, саме провадження "начебто на Криклія" не має перспектив, бо ще і грошей авіакомпаніям ніяких не платили. І якщо гроші переведуть, то лише за рейси в один бік, коли повітряні судна летіли порожніми за нашими громадянами для евакуації.

Саме цю частину маршруту держава буде компенсувати всім без винятку компаніям, які брали участь в операції. А пасажири оплачували квиток в інший бік: з країни перебування — додому.

Аналогічну атаку на міністра інфраструктури Криклія провадить ще один депутат з групи Коломойського – Олександр Куніцький.



"Слуга народу" Олександр Куніцький / Фото з фейсбук-сторінки депутата

За його зверненням начебто відкрили кримінальну справу за схему – як він каже – обілечування власників автотранспорту на газу. Повідомлення тут же підхопив сайт Коломойського, ТСН. Ледь не кожного дня на Криклія продукують нові вкиди.

Ще один – начебто про те, що він уповільнює підписання документів з інвесторами із Катару, які погодилися на умовах концесії взяти в управління порт Ольвія. Хоча насправді Мінінфраструктури навпаки просить їх поквапитися, але Дубінський вкотре робить інформаційний напад.

Чим Криклій не вгодив олігарху

Атака посіпак Коломойського на Криклія пов'язана з небажанням міністра втілювати в життя мрію олігарха про націоналізацію одного з ключових його активів – авікомпанії МАУ.

Довідка. МАУ – це найбільший авіаперевізник України. Компанія здійснює пасажирські і вантажні авіаперевезення за основними напрямками Україна – Європа, США, Близький Схід, країни СНД, Азія.

Сьогодні авіакомпанія перебуває у вкрай скрутному становищі, її борг перед державою становить понад 3 мільярди гривень. Схожу суму вона винна і третім особам. При цьому, МАУ регулярно показує свої збитки.

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Це вже не перший випадок, коли Коломойський "кладе" свою авіакомпанію. Раніше він був власником "Аеросвіту", пам'ятаєте? Перевізник мав найбільшу серед українських компаній мережу регулярних міжнародних маршрутів, і хоч з затримками, але літав по всьому світу.



Олігарх Ігор Коломойський / Фото "Українська правда"

Наприкінці грудня 2012 року, після проведення чемпіонату з футболу Євро-2012, "Аеросвіт" звернувся до суду в Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство. На той момент авіакомпанія мала заборгованість перед кредиторами в розмірі 4,27 мільярда гривень, що втричі більше загальної балансової вартості активів.

Утопивши "Аеросвіт", Коломойський не втратив інтерес до авіації. Він став акціонером МАУ, коли держава вийшла зі списку її засновників. Публічної приватизації державної частки не було — її викупили самі ж акціонери, керуючись правилами закритого акціонерного товариства.

Так само з МАУ вийшли Austrian Airlines та ЄБРР, і компанія з респектабельного перевізника почала перетворюватися на другий "Аеросвіт". Точного переліку акціонерів МАУ не знає навіть керівник компанії Євген Дихне.



Президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне / Фото з фейсбук-сторінки Дихне

Минулого року в інтерв'ю виданню "Ліга" Дихне також розповів, що Коломойський лише профінансував розвиток компанії, а питаннями стратегії і підбором менеджменту займається Арон Майберг – голова Наглядової ради.

Після того, як Арон ухвалив рішення про моє призначення, він мені сказав, що буде правильно і тактовно представити мене його партнеру. Якщо чесно, я не зрозумів, навіщо була зустріч. Коломойський мені не поставив жодного питання. Тільки запитав у Майберга: "Це він 5 років в аеропорту "Бориспіль"? Нормально, нехай йде працювати",

– розповів Дихне.

А зараз, виходячи з життєвого правила "борги повертають лише боягузи", Коломойський мріє, щоб держава забрала собі МАУ разом з чорною дірою, яка виникла в авіакомпанії. А на Криклія, який цьому чинить опір, Коломойський нацькував своїх улюблених "депутатів".

Крило Авакова проти Криклія

Аналогічно атаку на Криклія провадить і крило Авакова. Тут особливий парадокс, адже до обрання депутатом від "Слуги народу", що стало трампліном в міністри, Криклій був начальником Головного сервісного центру МВС України, а до цього радником Авакова.

Але відносини Криклія з Аваковим вже в статусі міністрів абсолютно інші. Міністерство інфраструктури поступово зачищає зі своїх державних підприємств "смотрящих", які були там розсаджені за часів Порошенка та Гройсмана.

Так, однією з ключових осіб клану Авакова є колишній депутат-регіонал Вілен Шатворян, найближчий друг покійного Януковича-молодшого. Шатворян зблизився з Аваковим декілька років тому по лінії вірменської діаспори.



Колишній нардеп Вілен Шатворян / Скриншот з відео

З приходом Криклія почали поступово відтискати людей Авакова з портової інфраструктури та Укрзалізниці, після чого Шатворян пропонував міністру переглянути свої рішення. А коли той відмовився, в атаку пішли інформаційні кілери.

Один з регулярних ресурсів нападок на Криклія – це телеканал "Наш", до якого має відношення той самий Шатворян. Подейкують, що попередній власник каналу Євген Мураєв передав свій ресурс в управління Шатворяну. Ці двоє добре знайомі з часів роботи у фракції "Партії регіонів".

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Випади проти Криклія продовжуватимуться. Адже ми маємо справу з типовою технологією тисячі порізів, коли політичне угруповання вибирає жертву і починає її атакувати з усіх боків.

Мета – виснажувати опонента і завдавати шкоди репутації, адже частина суспільства все одно повірить в те, у що їй зручно вірити. Щоб потім або домовлятися, або вимагати відставки.