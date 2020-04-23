Саакашвили рассказал, будет ли снова конфликтовать с Аваковым

Возможный вице-премьер Украины по реформам Михаил Саакашвили заверил, что не собирается идти на конфликт с главой МВД Арсеном Аваковым. По его словам, он собирается работать.

Відповідаючи на питання про те, як, в разі призначення його на посаду в уряді, він буде працювати з главою МВС, Саакашвілі сказав, що у них різні завдання. Про це політик заявив в інтерв'ю НВ.

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Збираюся працювати, а не конфліктувати. Міністр внутрішніх сил – це номенклатура президента. Віце-прем'єр з реформ не перетинається з міністром МВС в своїй роботі. Це зовсім різні напрямки,

– сказав він.

Саакашвілі додав, що зараз дуже складна ситуація в країні, яку конфлікти можуть лише погіршити.

Що відомо про ймовірне призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ

Сам політик заявляє, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.

Володимир Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.

За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Водночас є інформація, що Саакашвілі почав неформально зустрічатися із депутатами "Слуги народу". Він начебто переконує їх проголосувати за його призначення в уряд.

Зверніть увагу! Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.



Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу