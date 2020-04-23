Саакашвілі розповів, чи знову конфліктуватиме з Аваковим
Можливий віце-прем'єр України з реформ Міхеїл Саакашвілі запевнив, що не збирається йти на конфлікт з главою МВС Арсеном Аваковим. За його словами, він збирається працювати.
Відповідаючи на питання про те, як, в разі призначення його на посаду в уряді, він буде працювати з главою МВС, Саакашвілі сказав, що у них різні завдання. Про це політик заявив в інтерв'ю НВ.
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Збираюся працювати, а не конфліктувати. Міністр внутрішніх сил – це номенклатура президента. Віце-прем'єр з реформ не перетинається з міністром МВС в своїй роботі. Це зовсім різні напрямки,
– сказав він.
Саакашвілі додав, що зараз дуже складна ситуація в країні, яку конфлікти можуть лише погіршити.
Що відомо про ймовірне призначення Саакашвілі віцепрем’єром із питань реформ
- Сам політик заявляє, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.
- Володимир Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України.
- За інформацією ЗМІ, не всі у фракції "Слуга народу" схвалюють можливість призначення Саакашвілі віцепрем’єром. Водночас є інформація, що Саакашвілі почав неформально зустрічатися із депутатами "Слуги народу". Він начебто переконує їх проголосувати за його призначення в уряд.
Зверніть увагу! Ймовірно завтра, 24 квітня, після зустрічі з депутатими "Слуги народу" на вечірньому засіданні Ради Міхеїла Саакашвілі призначать віцепрем'єр-міністром з питань реформ в уряді Шмигаля.
Саакашвілі та Україна: стосунки у датах / Інфографіка 24 каналу
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