03:58
29 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-1°C
2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
  • воскресенье
    15°C 5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Плачевная компенсация за смерть. Недруги
Вєсті Кремля
23:49, 28 марта
Вести.UA. Тюремное творчество Савченко. Чиновники едут на клубнику в Польшу
Вєсті.UA
20:58, 28 марта
ЦРУ
09:30, 28 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Саакашвили заявил, что его обокрали

38 Читати новину українською
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили / 24 Канал

Защита лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили уверяет, что правоохранители во время обысков в квартире обокрали политика.

В частности, защита Саакашвили направила в СБУ и Генпрокуратуру повторные ходатайства о возвращении личных вещей политика, которые пропали во время обысков в его киевской квартире, сообщает пресс-служба "Движения новых сил".

Читайте также: Саакашвили подал жалобу в Европейский суд по правам человека

Как рассказал адвокат Руслан Чарнолуцький, 1 марта он уже отправлял соответствующее ходатайство, однако его проигнорировали.

Защита Саакашвили утверждает, что пропали документы, ноутбук, несколько мобильных телефонов и визитные карточки Саакашвили.

Адвокат добавил, что Саакашвили, который лично подписал ходатайство, считает, что его вещи были похищены правоохранителями.

Напомним, 12 февраля работники ГНСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл.

Впоследствии приняли решение запретить его въезд на территорию Украины на три года – до 13 февраля 2021 года.

Теги: Михаил Саакашвили Задержание Саакашвили Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 28 марта: пожар на
28 марта, 23:03 Главные новости 28 марта: пожар на "Левобережной", Насиров хочет в президенты, Джамала родила
297
Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
28 марта, 22:02 Мы еще можем спасти людей: не от пожара, но от войны
Ольга Черненко 1027
Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
28 марта, 21:00 Чому людям з інфарктами виставляють рахунки на сотні тисяч, попри державне забезпечення
359
Газовая
28 марта, 20:01 Газовая "зрада": почему Германия разрешила строительство "Северного потока-2"?
Борис Немировський 893
Лариса Барабаш-Темпл: Мой дед в 1941-м вместе со Стецько провозглашал во Львове независимость
28 марта, 19:01 Лариса Барабаш-Темпл: Мой дед в 1941-м вместе со Стецько провозглашал во Львове независимость
Іван Вербицький 216
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук