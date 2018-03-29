Саакашвили заявил, что его обокрали

Защита лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили уверяет, что правоохранители во время обысков в квартире обокрали политика.

В частности, защита Саакашвили направила в СБУ и Генпрокуратуру повторные ходатайства о возвращении личных вещей политика, которые пропали во время обысков в его киевской квартире, сообщает пресс-служба "Движения новых сил".

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Как рассказал адвокат Руслан Чарнолуцький, 1 марта он уже отправлял соответствующее ходатайство, однако его проигнорировали.

Защита Саакашвили утверждает, что пропали документы, ноутбук, несколько мобильных телефонов и визитные карточки Саакашвили.

Адвокат добавил, что Саакашвили, который лично подписал ходатайство, считает, что его вещи были похищены правоохранителями.

Напомним, 12 февраля работники ГНСУ ворвались в ресторан "Сулугуни" в Киеве задержали там Саакашвили и отправили его чартерным самолетом в Варшаву. В ведомстве пояснили, что Саакашвили находился в Украине незаконно, поэтому его отправили в страну, откуда он нелегально прибыл.



Впоследствии приняли решение запретить его въезд на территорию Украины на три года – до 13 февраля 2021 года.