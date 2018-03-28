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Саакашвілі заявив, що його обікрали

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Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / 24 Канал

Захист лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі запевняє, що правоохоронці під час обшуків у квартирі обікрали політика.

Зокрема, захист Саакашвілі направив до СБУ та Генпрокуратури повторні клопотання про повернення особистих речей політика, які пропали під час обшуків в його київській квартирі, повідомляє прес-служба "Руху нових сил".

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Як розповів адвокат Руслан Чарнолуцький, 1 березня він вже відправляв відповідне клопотання, проте його проігнорували.

Захист Саакашвілі твердить, що пропали документи, ноутбук, кілька мобільних телефонах і візитні картках Саакашвілі.

Адвокат додав, що Саакашвілі, який особисто підписав клопотання, вважає, що його речі були викрадені правоохоронцями.

Нагадаємо, 12 лютого працівники ДПСУ увірвалися до ресторану "Сулугуні" в Києві, затримали там Саакашвілі та відправили його чартерним літаком у Варшаву. У відомстві пояснили, що Саакашвілі перебував в Україні незаконно, тож його відправили в країну, звідки він нелегально прибув.

Згодом ухвалили рішення заборонити його в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.

Теги: Новини України Затримання Саакашвілі Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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