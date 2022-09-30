Украинцы не смогли пропустить эти новости и отреагировали на события колоритными комментариями и мемами. О том, как реагирует сеть, читайте в материале 24 канала.

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"Россия заплатит за все": украинцы прокомментировали фейковые заявления Путина

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что лучший ответ на события 30 сентября в Кремле – новость от ВСУ об окружении нескольких тысяч группировок российских захватчиков в Лимане.

Дутый пафос в Кремле призван скрыть критическое положение россиян на фронте. Россия отдаст Украине все, что аннексировала, заплатит за все, что разрушила, получит возмездие за каждую жизнь украинца,

– заявил Яценюк.

А бутафорию в Кремле он назвал одним из последних банкетов на похоронах путинской империи.

Интересно отреагировал на заявления Путина активист Сергей Стерненко: "Владимир Путин признал рез**овую *опу отдельным государством и принял из нее посла".

Путин: теперь вы нападаете на россию и я могу применить ядерку. Зеленский: теперь мы НАТО. Попробуй,

– написал пользователь твиттера "социнианин".

Подобные шутки также опубликовал украинский режиссер крымскотатарского происхождения Нариман Алиев:

"Путин: мы присоединили части областей Украины, в которых нам еще не успели дать п**ды. Зеленский: мы присоединили к себе НАТО";

"Донатьте сегодня (30 сентября – 24 канал) на ВСУ, потому что уже завтра будете донатить на НАТО".

Также пользователь твиттера alexxbezz написал, что еще никогда Путин не был столь жалким, загнанным и фейковым, чем во время сегодняшнего обращения.

Одна и та же хохма из аннексии второй раз не проедет,

– заметил он.

Блогер и политик Виталий Чепинога написал о НАТО в духе украинской культуры:

"садок вишневый возле НАТО";

"сорочку НАТО вишило мені. Рідне НАТО моє, ти ночей не доспало. Чорнобривців насіяло НАТО. Хочу дівча розпитати, чи не било вчора НАТО, та раз-два…".

Также пользователь "Херсонский Хлопковый Комбинат" пошутил, что "база НАТО будет на Щекавице".

И на обновленной земле врага не будет, супостата. А будет сын и будет НАТО,

– заметил Хмилевский.

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