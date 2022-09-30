Українці не зуміли пропустити ці новини та відреагували на події колоритними коментарями та мемами. Про те, як реагує мережа, читайте у матеріалі 24 каналу.
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"Росія заплатить за все": українці прокоментували фейкові заяви Путіна
Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що найкраща відповідь на події 30 вересня в Кремлі – новина від ЗСУ про оточення кількатисячного угрупування російських загарбників у Лимані.
Дутий пафос у Кремлі покликаний приховати критичне становище росіян на фронті. Росія віддасть Україні все, що анексувала, заплатить за все, що зруйнувала, отримає відплату за кожне життя українця,
– заявив Яценюк.
А бутафорію в Кремлі він назвав одним з останніх банкетів на похоронах путінської імперії.
Цікаво відреагував на заяви Путіна активіст Сергій Стерненко: "Владімір Путін визнав рез*новую *опу окремою державою та прийняв з неї посла".
Путін: тепер ви нападаєте на росію і я можу примінити ядерку. Зеленський: тепер ми НАТО. Спробуй,
– написав користувач твітера "социніанин".
Подібні жарти також опублікував український режисер кримськотатарського походження Наріман Алієв:
- "Путін: ми приєднали частини областей України, в яких нам ще не встигли дати п**ди. Зеленський: ми приєднаднали до себе НАТО";
- "донатьте сьогодні (30 вересня – 24 канал) на ЗСУ, бо вже завтра будете донатити на НАТО".
Також користувач твітера alexxbezz написав, що ще ніколи Путін не був настільки жалюгідним, загнаним та фейковим, ніж під час сьогоднішнього звернення.
Одна і та ж хохма з анексії другій раз не проїде,
– зауважив він.
Блогер та політик Віталій Чепинога написав про НАТО в дусі української культури:
- "садок вишневий коло НАТО";
- "сорочку НАТО вишило мені. Рідне НАТО моє, ти ночей не доспало. Чорнобривців насіяло НАТО. Хочу дівча розпитати, чи не било вчора НАТО, та раз-два…".
Також користувач "Херсонський Бавовняний Комбінат" пожартував, що "база НАТО буде на Щекавиці".
І на оновленій землі врага не буде, супостата. А буде син і буде НАТО,
– зауважив Хмільовський.
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