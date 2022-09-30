Українці не зуміли пропустити ці новини та відреагували на події колоритними коментарями та мемами. Про те, як реагує мережа, читайте у матеріалі 24 каналу.

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"Росія заплатить за все": українці прокоментували фейкові заяви Путіна

Колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що найкраща відповідь на події 30 вересня в Кремлі – новина від ЗСУ про оточення кількатисячного угрупування російських загарбників у Лимані.

Дутий пафос у Кремлі покликаний приховати критичне становище росіян на фронті. Росія віддасть Україні все, що анексувала, заплатить за все, що зруйнувала, отримає відплату за кожне життя українця,

– заявив Яценюк.

А бутафорію в Кремлі він назвав одним з останніх банкетів на похоронах путінської імперії.

Цікаво відреагував на заяви Путіна активіст Сергій Стерненко: "Владімір Путін визнав рез*новую *опу окремою державою та прийняв з неї посла".

Путін: тепер ви нападаєте на росію і я можу примінити ядерку. Зеленський: тепер ми НАТО. Спробуй,

– написав користувач твітера "социніанин".

Подібні жарти також опублікував український режисер кримськотатарського походження Наріман Алієв:

"Путін: ми приєднали частини областей України, в яких нам ще не встигли дати п**ди. Зеленський: ми приєднаднали до себе НАТО";

"донатьте сьогодні (30 вересня – 24 канал) на ЗСУ, бо вже завтра будете донатити на НАТО".

Також користувач твітера alexxbezz написав, що ще ніколи Путін не був настільки жалюгідним, загнаним та фейковим, ніж під час сьогоднішнього звернення.

Одна і та ж хохма з анексії другій раз не проїде,

– зауважив він.

Блогер та політик Віталій Чепинога написав про НАТО в дусі української культури:

"садок вишневий коло НАТО";

"сорочку НАТО вишило мені. Рідне НАТО моє, ти ночей не доспало. Чорнобривців насіяло НАТО. Хочу дівча розпитати, чи не било вчора НАТО, та раз-два…".

Також користувач "Херсонський Бавовняний Комбінат" пожартував, що "база НАТО буде на Щекавиці".

І на оновленій землі врага не буде, супостата. А буде син і буде НАТО,

– зауважив Хмільовський.

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