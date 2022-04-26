В садах Крыма воспитателей заставляют проводить с детьми обучение о "спецоперации" в Украине

Россияне продолжают проводить позорную политику милитаризации детей на территории оккупированного Крыма. Теперь малышам в детских садах навязывают идеологию борьбы с националистами и нацистами на примере Украины.

По словам Людмилы Денисовой, в Крыму осуществляется формирование идеологии рашизма. Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека рассказала в своем телеграм-канале.

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Денисова отметила, что воспитателей в детских садах оккупированного Крыма заставляют проводить с детьми разъяснительное обучение о "спецоперации" в Украине. Поскольку детишки еще маленькие, то в игровой форме им навязывают идеологию борьбы с националистами и нацистами на примере Украины. Такими действиями воспитатели пытаются стереть в сознании детей украинскую идентичность.

Более того, дети вынуждены рисовать плакаты с враждебной символикой "Z". Именно техника с этим символом убивает людей и детей.

Также известно, что российская политика не ограничилась одними детьми. По приказу руководства учебных заведений, воспитатели обязаны узнавать у детей об отношении их родителей к "спецоперации" в Украине.

В случае обнаружения "неблагонадежных" родителей, информация о них подается в оккупационные карательные органы.

Людмила Денисова напомнила, что такие действия врага нарушают положения IV Женевской конвенции и Конвенции ООН о правах ребенка и обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, учитывая эти факты нарушений прав детей Украины.

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