В выпуске программы "Есть вопрос" за 25 июня – социологическая служба Центра Разумкова провела опрос, как украинцы оценивают деятельность Владимира Зеленского за его первый год президентства. 37% опрошенных оценивают ее хорошо, или очень хорошо. Почти 34% относятся нейтрально к тому, что успел сделать за год президент – ни хорошо, ни плохо. 18% оценивают его деятельность плохо и очень плохо.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале:

Центр Разумкова также опросил украинцев о том, как действия президента изменили положение дел в Украине. Среди 13 пунктов больше всего изменений к лучшему люди увидели в международном имидже страны – 21% опрошенных. А меньше всего положительных изменений увидели в экономическом положении – 7% опрошенных.

Другой вопрос, который задали респондентам – какие из обещаний Зеленский выполнил за свой первый год. Согласно с ответами, есть только 2 обещания, которые, по мнению большинства опрошенных, президент выполнил. Это обновление власти и так называемое государство в смартфоне.

Одним из обещаний президента был тезис о том, что надо просто перестать стрелять. Представитель ОРДЛО в ТКГ в Минске Денис Казанский рассказал, какие шансы у Украины приблизиться к миру и окончанию войны на Донбассе.