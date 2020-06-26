У випуску програми "Є питання" за 26 червня – соціологічна служба Центру Разумкова провела опитування, як українці оцінюють діяльність Володимира Зеленського за його перший рік президентства. 37% опитаних оцінюють її добре, або дуже добре. Майже 34% ставляться нейтрально до того, що встиг зробити за рік президент – ні добре, ні погано. І приблизно 18% оцінюють його діяльність погано і дуже погано.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:

Центр Разумкова також опитав українців щодо того, як дії президента змінили стан справ в Україні. Серед 13 пунктів найбільше змін на краще люди побачили у міжнародному іміджі країни – 21% опитаних. А найменше позитивних змін побачили в економічному становищі – 7% опитаних.

Інше питання, яке поставили респондентам – які з обіцянок Зеленський виконав за свій перший рік. Згідноз відповідями, є лише 2 обіцянки, які, на думку більшості опитаних, президент виконав. Це оновлення влади і так званої держави в смартфоні.

Однією з обіцянок президента була теза про те, що треба просто перестати стріляти. Представник ОРДЛО у ТКГ в Мінську Денис Казанський розповів, які шанси має Україна наблизитися до миру і закінчення війни на Донбасі.