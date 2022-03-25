Война не парализовала и даже не осложнила работу украинских дипломатов. "Надо отдать должное COVID-19, который научил нас, как работать удаленно, не теряя эффективности и оставаясь одной командой", – говорит Кулеба.

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Сейчас МИД Украины работает из трех отдельных регионов и, несмотря на войну, постоянно находится в коммуникации и действует слаженно и эффективно. По словам Кулебы, цифровая документация и предоставление консультационных услуг уже реализованы в безопасных регионах.

Садясь в самолет до Нью-Йорка вечером 23-го, я уже знал, что война начнется через пару часов, – рассказывает министр о том, как встретил 24 февраля. – Весь трансатлантический перелет я провел с подключенным к wi-fi, отслеживая новости, инструктируя своих людей, потому что война не останавливает дипломатию.

Требования Украины

Глава МИД уверяет, что украинская делегация в переговорах с агрессором выступает с четкой и принципиальной позицией: сохранение территориальной целостности Украины и гарантии безопасности для нашего государства.

Санкции о России беспрецедентны

Кулеба уверен, что полная эскалация уже произошла. Пока ведутся переговоры с Россией, наши дипломаты работают над обеспечением поставки необходимого оружия в Украину и усилением санкций против страны-агрессора.

Границы санкций – это конец войны и выход России с территории Украины. Пока этого не произойдет, любых санкций будет недостаточно, – уверяет министр иностранных дел. – Нынешние санкции являются беспрецедентными, но пока будет продолжаться война, их будут продолжать накладывать.

Глава МИД считает, что население других стран может повлиять на мнение своей власти и побудить предоставить необходимое оружие и закрыть небо над Украиной. Дипломатическим путем Украина достигла консенсуса между своими партнерами по санкциям и вооружения. Однако поиски лучшего сценария по безопасности гарантий еще продолжаются.

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У правительства есть план действий, как на неделю, так и на год

Для украинцев победа в этой войне значит сохранить нашу идентичность и спасти страну, поэтому я не сомневаюсь, что Украина победит,

– говорит министр.

Он уверяет, что у правительства есть план действий как на неделю войны, так и на 6 месяцев или год. Кулеба не делает прогнозов относительно продолжительности войны, однако утверждает, что как дипломат, делает все от него зависящее, чтобы поставить точку как можно скорее. По словам главы МИД, он останется в Киеве столько, сколько нужно, чтобы защитить город на дипломатическом фронте.

Кулеба о достижениях на дипломатическом фронте и победе Украины в войне: смотрите видео (аудио – на английском, субтитры – на украинском)