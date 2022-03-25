Війна не паралізувала і навіть не ускладнила роботу українських дипломатів. "Мушу віддати належне COVID-19, який навчив нас, як працювати віддалено, не втрачаючи ефективності і залишаючись однією командою", – каже Кулеба.

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Зараз МЗС України працює з трьох окремих регіонів та, незважаючи на війну, постійно перебуває в комунікації та діє злагоджено й ефективно. За словами Кулеби, цифрова документація та надання консультаційних послуг вже реалізовані в безпечних регіонах.

Сідаючи у літак до Нью-Йорка ввечері 23-го, я вже знав, що війна почнеться через кілька годин, – розповідає міністр про те, як зустрів 24 лютого. – Увесь трансатлантичний переліт я провів підключеним до wi-fi, відстежуючи новини, інструктуючи своїх людей, тому що війна не зупиняє дипломатію.

Вимоги України

Очільник МЗС запевняє, що українська делегація в переговорах з агресором виступає з чіткою та принциповою позицією: збереження територіальної цілісності України та гарантії безпеки для нашої держави.

Санкції про Росії безпрецедентні

Кулеба впевнений, що повна ескалація вже відбулася. Поки ведуться перемовини з Росією, наші дипломати працюють над забезпеченням постачання необхідної зброї в Україну та посиленням санкцій проти країни-агресора.

Межі санкцій – це кінець війни та вихід Росії з території України. Поки цього не станеться, будь-яких санкцій буде недостатньо, – запевняє міністр закордонних справ. – Нинішні санкції є безпрецедентними, але поки триватиме війна, їх продовжуватимуть накладати.

Глава МЗС вважає, що населення інших країн може вплинути на думку своєї влади та спонукати надати необхідну зброю та закрити небо над Україною. Дипломатичним шляхом Україна досягла консенсусу між своїми партнерами щодо санкцій та озброєння. Проте пошуки найкращого сценарію щодо безпекових гарантій ще тривають.

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Уряд має план дій, як на тиждень, так і на рік

Для українців перемога у цій війні означає зберегти нашу ідентичність і врятувати країну, тож я не маю сумнівів, що Україна переможе,

– говорить міністр.

Він запевняє, що уряд має план дій як на тиждень війни, так і на 6 місяців чи рік. Кулеба не робить прогнозів щодо тривалості війни, проте стверджує, що як дипломат, робить все від нього залежне, аби поставити крапку якомога швидше. За словами очільника МЗС, він залишиться в Києві стільки, скільки потрібно, щоб захистити місто на дипломатичному фронті.

Кулеба про досягнення на дипломатичному фронті та перемогу України у війні: дивіться відео (аудіо – англійською, субтитри – українською)