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      Садовой выставил требования президенту Зеленскому

      18 Читати новину українською
      Андрей Садовой
      Андрей Садовой / 24 канал

      Львовский городской голова Андрей Садовой озвучил, какие действия ждет от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

      В эфире программы "Право на власть" Садовой сказал, что прежде всего ожидает разумные назначения на ключевые должности в стране. 

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      Я прежде всего хочу, чтобы Владимир Зеленский номинировал адекватного человека на должность генерального прокурора, руководителя СБУ, чтобы Грановский, Березенко, Кононенко, Розенблат не ходили по шикарным ресторанам, а ходили на допросы к следователям,
      – заявил Андрей Садовый.

      Он пояснил, если начать борьбу с политической коррупцией, а людей причастных к этому арестовать, то люди будут уважать такого президента.

      "Хорошая власть та – которая не мешает людям. Люди сами все сделают. У нас сегодня есть общество и маленькая кучка людей, а между ними – пропасть. Хватит выживать, люди хотят жить", – подчеркнул политик.

      Садовый хотел бы, чтобы Владимир Зеленский имел успех

      "Но, если он что-то будет делать не так, то наша твердость будет, как никогда. Зеленский получил вотум доверия от украинских граждан, а это является самой большой валютой", – констатировал мэр Львова.

       
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      Теги: Новости Украины Андрей Садовой Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Самопомич Коррупция Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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