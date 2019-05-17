Садовой выставил требования президенту Зеленскому
Львовский городской голова Андрей Садовой озвучил, какие действия ждет от новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
В эфире программы "Право на власть" Садовой сказал, что прежде всего ожидает разумные назначения на ключевые должности в стране.
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Я прежде всего хочу, чтобы Владимир Зеленский номинировал адекватного человека на должность генерального прокурора, руководителя СБУ, чтобы Грановский, Березенко, Кононенко, Розенблат не ходили по шикарным ресторанам, а ходили на допросы к следователям,
– заявил Андрей Садовый.
Он пояснил, если начать борьбу с политической коррупцией, а людей причастных к этому арестовать, то люди будут уважать такого президента.
"Хорошая власть та – которая не мешает людям. Люди сами все сделают. У нас сегодня есть общество и маленькая кучка людей, а между ними – пропасть. Хватит выживать, люди хотят жить", – подчеркнул политик.
Садовый хотел бы, чтобы Владимир Зеленский имел успех
"Но, если он что-то будет делать не так, то наша твердость будет, как никогда. Зеленский получил вотум доверия от украинских граждан, а это является самой большой валютой", – констатировал мэр Львова.