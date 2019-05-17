Садовий висунув вимоги до президента Зеленського

Львівський міський голова Андрій Садовий озвучив, яких дій чекає від новообраного президента України Володимира Зеленського.

В ефірі програми "Право на владу" Садовий сказав, що насамперед очікує розумних призначень ключові посади в країні.

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Я насамперед хочу, щоб Володимир Зеленський номінував адекватну людину на посаду генерального прокурора, керівника СБУ, щоб Грановський, Березенко, Кононенко, Розенблат не ходили по шикарних ресторанах, а ходили на допити до слідчих,

– заявив Андрій Садовий.

Він пояснив, якщо почати боротьбу з політичною корупцією, а людей причетних до цього ув'язнити, то люди поважатимуть такого президента.

Добра влада та, яка не заважає людям. Люди самі все зроблять. В нас сьогодні є громада і малесенька купка людей, а між ними прірва. Вистачає виживати, люди хочуть жити,

– наголосив політик.

"Я б хотів, щоб він (Зеленський, – 24 канал) мав успіх, але, якщо він щось буде робити не так, то наша твердість буде як ніколи. Зеленський отримав вотум довіри від українських громадян, а це найбільша валюта", – додав мер Львова.