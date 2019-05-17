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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Садовий висунув вимоги до президента Зеленського

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      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Львівський міський голова Андрій Садовий озвучив, яких дій чекає від новообраного президента України Володимира Зеленського.

      В ефірі програми "Право на владу" Садовий сказав, що насамперед очікує розумних призначень ключові посади в країні. 

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      Я насамперед хочу, щоб Володимир Зеленський номінував адекватну людину на посаду генерального прокурора, керівника СБУ, щоб Грановський, Березенко, Кононенко, Розенблат не ходили по шикарних ресторанах, а ходили на допити до слідчих,
      – заявив Андрій Садовий.

      Він пояснив, якщо почати боротьбу з політичною корупцією, а людей причетних до цього  ув'язнити, то люди поважатимуть такого президента.

      Добра влада та, яка не заважає людям. Люди самі все зроблять. В нас сьогодні є громада і малесенька купка людей, а між ними прірва. Вистачає виживати, люди хочуть жити,
      – наголосив політик.

      "Я б хотів, щоб він (Зеленський, – 24 канал) мав успіх, але, якщо він щось буде робити не так, то наша твердість буде як ніколи. Зеленський отримав вотум довіри від українських громадян, а це найбільша валюта", – додав мер Львова.

       
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      Теги: Володимир Зеленський Верховна Рада Андрій Садовий Самопоміч Новини України Новини політики Корупція Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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