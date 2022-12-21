Соответствующую информацию сообщил Андрей Садовый. Кроме того, польское издание Warszawa.Wyborcza.pl. написало, что передача более 50 генераторов уже началась.
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Варшава поможет Львову генераторами и горючим
Андрей Садовый заявил, что с главой Варшавы договорились о дополнительных генераторах и резервном запасе горючего. Однако, ради безопасности, его будут хранить на территории Польши.
Мы знаем, что сейчас главная проблема – обеспечить город энергией, поэтому покупаем генераторы, потому что у них есть потребность наших друзей из Львова,
– заявил Тшасковский.
Поэтому уже 58 генераторов начали доставлять во Львов. Впоследствии будут следующие поставки.
Мэр Львова в конце встречи подарил главе польской столицы кусок упавшей во Львове российской ракеты. Однако она была цветной, ведь ее раскрасили дети из львовской больницы. Андрей Садовый отметил, что это: "Знак стойкости и победы".
Садовый поблагодарил за модульные городки
Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в Варшаве поблагодарил руководителя канцелярии премьер-министра Польши Михаила Дворчика за помощь и поддержку, которую польское правительство оказывает Украине.
В частности, Львову передали модульные городки для вынужденных переселенцев. Уже более полугода у них живет более тысячи украинцев, потерявших свой дом,
– объяснил Садовый.
Кроме того, заверил, что в городе завершают обустраивать еще одно новое поселение.
Польша активно поддерживает Украину
- Украина получает помощь от Польши с начала полномасштабного вторжения. В частности, Варшава пообещала оказать помощь на 0,5% своего ВВП.
- Кроме того, поляки открыли свои дома для миллионов бежавших от войны украинцев. В частности, по данным Пограничной службы, с 24 февраля по начало ноября в Польшу приехало более 7,5 миллиона украинцев.
- Более того, эксперты прогнозируют, что количество беженцев зимой увеличится. В частности, люди могут уезжать из-за похолодания и перебоев с электричеством. По данным экспертов, границу могут пересечь до полумиллиона граждан Украины.