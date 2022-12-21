Соответствующую информацию сообщил Андрей Садовый. Кроме того, польское издание Warszawa.Wyborcza.pl. написало, что передача более 50 генераторов уже началась.

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Варшава поможет Львову генераторами и горючим

Андрей Садовый заявил, что с главой Варшавы договорились о дополнительных генераторах и резервном запасе горючего. Однако, ради безопасности, его будут хранить на территории Польши.

Мы знаем, что сейчас главная проблема – обеспечить город энергией, поэтому покупаем генераторы, потому что у них есть потребность наших друзей из Львова,

– заявил Тшасковский.

Поэтому уже 58 генераторов начали доставлять во Львов. Впоследствии будут следующие поставки.

Важно. Андрей Садовый заверил, что Варшава поддерживает центр реабилитации "Несокрушимые" (Unbroken Ukraine), предусматривающий строительство во Львове крупного реабилитационного центра.

Мэр Львова в конце встречи подарил главе польской столицы кусок упавшей во Львове российской ракеты. Однако она была цветной, ведь ее раскрасили дети из львовской больницы. Андрей Садовый отметил, что это: "Знак стойкости и победы".

Садовый поблагодарил за модульные городки

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в Варшаве поблагодарил руководителя канцелярии премьер-министра Польши Михаила Дворчика за помощь и поддержку, которую польское правительство оказывает Украине.

В частности, Львову передали модульные городки для вынужденных переселенцев. Уже более полугода у них живет более тысячи украинцев, потерявших свой дом,

– объяснил Садовый.

Кроме того, заверил, что в городе завершают обустраивать еще одно новое поселение.

Польша активно поддерживает Украину