Відповідну інформацію повідомив Андрій Садовий. Окрім того, польське видання Warszawa.Wyborcza.pl. написало, що передача понад 50 генераторів уже почалась.

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Варшава допоможе Львову генераторами та пальним

Андрій Садовий заявив, що з очільником Варшави домовились про додаткові генератори та резервний запас пального. Проте, заради безпеки, його зберігатимуть на території Польщі.

Ми знаємо, що зараз головна проблема – забезпечити місто енергією, тому купуємо генератори, бо в них є потреба наших друзів зі Львова,

– заявив Тшасковський.

Саме тому вже 58 генераторів почали доставляти у Львів. Згодом буде наступне постачання.

Важливо. Андрій Садовий запевнив, що Варшава підтримує центр реабілітації "Незламні" (Unbroken Ukraine), який передбачає будівництво у Львові великого реабілітаційного центру.

Мер Львова наприкінці зустрічі подарував очільнику польської столиці шматок російської ракети, яка впала у Львові. Проте вона була кольорова, адже її розфарбували діти зі львівської лікарні. Андрій Садовий відзначив, що це: "Знак стійкості та перемоги".

Садовий подякував за модульні містечка

Мер Львова Андрія Садовий заявив, що у Варшаві подякував керівнику канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхалу Дворчику за допомогу та підтримку, яку польський уряд надає Україні.

Зокрема, Львову передали модульні містечка для вимушених переселенців. Вже більше ніж пів року у них живе понад тисяча українців, які втратили свій дім,

– пояснив Садовий.

Окрім того, запевнив, що в місті завершують облаштовувати ще одне нове поселення.

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