Відповідну інформацію повідомив Андрій Садовий. Окрім того, польське видання Warszawa.Wyborcza.pl. написало, що передача понад 50 генераторів уже почалась.
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Варшава допоможе Львову генераторами та пальним
Андрій Садовий заявив, що з очільником Варшави домовились про додаткові генератори та резервний запас пального. Проте, заради безпеки, його зберігатимуть на території Польщі.
Ми знаємо, що зараз головна проблема – забезпечити місто енергією, тому купуємо генератори, бо в них є потреба наших друзів зі Львова,
– заявив Тшасковський.
Саме тому вже 58 генераторів почали доставляти у Львів. Згодом буде наступне постачання.
Мер Львова наприкінці зустрічі подарував очільнику польської столиці шматок російської ракети, яка впала у Львові. Проте вона була кольорова, адже її розфарбували діти зі львівської лікарні. Андрій Садовий відзначив, що це: "Знак стійкості та перемоги".
Садовий подякував за модульні містечка
Мер Львова Андрія Садовий заявив, що у Варшаві подякував керівнику канцелярії прем'єр-міністра Польщі Міхалу Дворчику за допомогу та підтримку, яку польський уряд надає Україні.
Зокрема, Львову передали модульні містечка для вимушених переселенців. Вже більше ніж пів року у них живе понад тисяча українців, які втратили свій дім,
– пояснив Садовий.
Окрім того, запевнив, що в місті завершують облаштовувати ще одне нове поселення.
Польща активно підтримує Україну
- Україна отримує допомогу від Польщі з початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, Варшава пообіцяла допомогти на 0,5% свого ВВП.
- Окрім того, поляки відкрили свої домівки для мільйонів українців, які тікали від війни. Зокрема, за даними Прикордонної служби, від 24 лютого до початку листопада в Польщу приїхало понад 7,5 мільйона українців.
- Ба більше, експерти прогнозують, що кількість біженців взимку збільшиться. Зокрема, люди можуть виїжджати через похолодання та перебої з електрикою. За даними експертів, кордон можуть перетнути до пів мільйона громадян України.