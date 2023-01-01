Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовый в новогоднем обращении. Он надеется, что 2023 год будет годом победы.
К теме "Новогодняя" атака россиян, прогноз Буданова на 2023 год: хронология 312 дня войны
"В этом году было мало слов, но было действие. Мы всегда говорили, что сложный год проходит, а этот год запомнится каждому. Мир увидел, что есть Украина. Цвета нашего флага символизируют мужество и силу", – сказал мэр.
Обратите внимание – поздравление мэра Львова: смотрите видео
Во Львове каждый открывал свои двери
Садовый сказал, что на карте мира запечатлелись Киев, Буча, Херсон, Мариуполь и Бахмут. Кроме этого, местом убежища стал Львов.
Весь мир увидел Львов, ставший одним из самых больших гуманитарных хабов мира. Приблизительно 5 миллионов украинцев прошли через Львов. У нас были дни, когда более 2 миллионов жили во Львове. Мы не спрашивали, как это возможно, а просто каждый открыл свои двери, – рассказал мэр.
Он отметил, что львовяне были волонтерами, это была обязанность. По словам Садового, во Львов приезжали и приезжают многие раненые.
"Мы выстраиваем экосистему человечности. Наша обязанность – помочь каждому. Спасибо всем нашим воинам, отдающим жизнь. Мы должны идти вперед и выжить при любых условиях. Готовимся к тяжелой зиме. Самое главное сегодня – верить в нашу победу", – сказал в поздравлении городской голова.
Что происходит во Львове и области: последние новости
- В первый день нового года во Львове бесперебойно подается электроэнергия. Это будет продолжаться до конца суток при условии, что не будет аварийных ситуаций.
- Из-за обстрела 29 декабря у местных жителей на несколько часов внепланово не было света. Две ракеты попали в электроподстанцию.
- В целом 29 декабря враг выпустил 6 ракет. Четыре из них сбили силы ПВО.