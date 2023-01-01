Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовый в новогоднем обращении. Он надеется, что 2023 год будет годом победы.

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"В этом году было мало слов, но было действие. Мы всегда говорили, что сложный год проходит, а этот год запомнится каждому. Мир увидел, что есть Украина. Цвета нашего флага символизируют мужество и силу", – сказал мэр.

Обратите внимание – поздравление мэра Львова: смотрите видео

Во Львове каждый открывал свои двери

Садовый сказал, что на карте мира запечатлелись Киев, Буча, Херсон, Мариуполь и Бахмут. Кроме этого, местом убежища стал Львов.

Весь мир увидел Львов, ставший одним из самых больших гуманитарных хабов мира. Приблизительно 5 миллионов украинцев прошли через Львов. У нас были дни, когда более 2 миллионов жили во Львове. Мы не спрашивали, как это возможно, а просто каждый открыл свои двери, – рассказал мэр.

Он отметил, что львовяне были волонтерами, это была обязанность. По словам Садового, во Львов приезжали и приезжают многие раненые.

"Мы выстраиваем экосистему человечности. Наша обязанность – помочь каждому. Спасибо всем нашим воинам, отдающим жизнь. Мы должны идти вперед и выжить при любых условиях. Готовимся к тяжелой зиме. Самое главное сегодня – верить в нашу победу", – сказал в поздравлении городской голова.

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