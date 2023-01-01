Про це сказав міський голова Львова Андрій Садовий у новорічному зверненні. Він сподівається, що 2023 рік буде роком перемоги.

До теми "Новорічна" атака росіян, прогноз Буданова на 2023 рік: хронологія 312 дня війни

"У цьому році було мало слів, але була дія. Ми завжди говорили, що складний рік минає, а цей рік запам'ятається кожному. Світ побачив, що є Україна. Кольори нашого прапора символізують мужність і силу", – сказав мер.

Зверніть увагу – привітання мера Львова: дивіться відео

У Львові кожен відкривав свої двері

Садовий сказав, що на карті світу закарбувався Київ, Буча, Херсон, Маріуполь та Бахмут. Крім цього, місцем прихистку став Львів.

Весь світ побачив Львів, який став одним із найбільших гуманітарних хабів світу. Приблизно 5 мільйонів українців пройшли через Львів. У нас були дні, коли понад 2 мільйони жили у Львові. Ми не питали, як це можливо, а просто кожен відкрив свої двері, – розповів мер.

Він зазначив, що львів'яни були волонтерами, це був обов'язок. За словами Садового, до Львова приїжджали й приїжджають багато поранених.

"Ми вибудовуємо екосистему людяності. Наш обов'язок – допомогти кожному. Дякуємо всім нашим воїнам, які віддають життя. Ми повинні йти вперед і вижити за будь-яких умов. Готуємось до важкої зими. Найголовніше сьогодні – вірити в нашу перемогу", – сказав у привітанні міський голова.

Що відбувається у Львові та області: останні новини