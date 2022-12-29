Про це 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий. За його словами, електротранспорт також не функціонував, а всі медичні установи перейшли на роботу в екстремальному режимі.

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Місто повертається до звичайного ритму

Садовий окремо відзначив стійкість українських громадян, оскільки ті операції, що були розпочаті в медичних закладах ще до обстрілів, були успішно продовжені. За його словами, сьогодні місто показало свою стійкість.

Станом на 14:05 у Львові відновили подачу тепла – працюють ТЕЦ-1 та ТЕЦ-2. А також триває відновлення водопостачання в повному обсязі, оскільки вода була, але зі зниженим тиском. Крім того, на маршрути вийшли тролейбуси та трамваї.

Зауважимо, Садовий повідомив, що в місті є альтернативна система подачі води через дизель-генератори. Так, у разі якщо у Львові буде повністю відсутня електроенергія, то комунальники зможуть подати воду 95% населення. Утім, водопостачання відбуватиметься на нижніх поверхах для того, щоб мешканці міста могли запастися водою.

"Звичайно, що мешканці міста Львова й надалі відчуватимуть нестачу електропостачання, тому дуже важливо завжди мати вдома запас певних продуктів, медикаментів і заряджені павербанки. Місто входить у нормальний режим життя під час війни", – повідомив міський голова Львова.

Він також додав, що важливим є те, що всі муніципальні сервіси міста відновили свою роботу. Це велика частина споживання електроенергії, адже тепло- та водопостачання, а також електротранспорт вже входять у звичайний ритм роботи.

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Чому окупанти тероризують Львів

Садовий пояснив, що російські загарбники не припиняють обстрілів Львова, оскільки сьогодні місто є одним з найбільших гуманітарних хабів у світі. Наразі тут проживають 150 тисяч вимушених переселенців з усієї України. До того ж тут розташовано багато міжнародних організацій.

Росіяни вважають, що своїми цинічними атаками змусять українців панікувати. Однак отримують протилежний результат.

Навпаки – ми стаємо міцнішими та з'являється природна злість. Росіяни спеціально це роблять в час Різдва та Нового року – думають нас зламати, але ми – незламні,

– наголосив міський голова Львова.

Він додав, що у російських загарбників не вийде зламати український народ. Утім, ми маємо готуватися до непростих місяців.

Ситуація зі світлом в області

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів про ситуацію з електропостачанням в області. За його словами в регіоні застосовані як погодинні відключення світла, так і екстрені.

Так, у Львові та околицях, частково на Яворівщині та Пустомитівщині споживачі залишилися без світла. Там застосовані саме екстрені відключення електроенергії.

"Це вимушені заходи після ранкових ракетних ударів росіян. Інша частина області отримує електроенергію відповідно до графіка погодинних відключень", – повідомив очільник Львівської ОВА.