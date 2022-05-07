Глава Львовского городского совета подчеркнул, что хоть в Европе и используют лозунг "никогда снова", это "снова" незаметно наступило. Поэтому сейчас очень важно сделать все возможное для того, чтобы об Украине слышали и не забывали.

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Призвал выходить с флагами Украины и вывешивать их

Андрей Садовый отметил, что в Европе 8 мая будут отдавать дань жертвам Второй мировой войны. В то же время, российские военные будут продолжать убивать мирное население Украины и бомбить наши города.

А все потому, что цивилизованная Европа просто не заметила, как под боком поднялось настоящее зло. Такое же зло, против которого весь мир сражался практически 80 лет назад. Российские военные уже более 2 месяцев атакуют украинские города, расстреливают и насилуют мирное население, создают настоящие концлагеря, где пытают и издеваются. А есть и те, кого вообще депортируют.

И вместо того, чтобы противостоять злу, которым сейчас Россия, в Европе считают, что лучше ее не провоцировать. Для этого, например, в Берлине запретили 8 и 9 мая выходить с флагами Украины. Мол, "во избежание провокаций". Заметим, что соответствующий запрет касается и триколора, но здесь все понятно.

Я призываю всех свободных людей мира и, прежде всего, в Германии, выйти в эти дни на улицы под сине-желтыми флагами и вывешивать их на своих домах. Сегодня именно этот флаг является залогом того, чтобы ужасы войны не пришли к вам "никогда снова",

– подчеркнул Садовый.

Что известно о запрете украинского флага в Берлине

Государственную символику в Берлине запретили использовать на мероприятиях 8 и 9 мая. Об этом свидетельствует документ, опубликованный местной полицией.

По непостижимым причинам украинский флаг приравняли к символике как россиян, так и сепаратистов. Объяснить свое решение правоохранители не стали. Да и времени для обжалования соответствующего решения они оставили очень мало.

Заметим, что активисты из Украины ранее договаривались с местными властями. Они хотели провести мирную акцию, во время которой почтить память жертв Второй мировой войны. Во время нее, напомним, погибли миллионы украинцев.

Любопытно, что правоохранители сначала согласились с предложением активистов. Впоследствии, 6 мая, им было отправлено письмо, в котором указывается о запрете использования государственной символики. Ее нельзя будет носить во время посещения достопримечательностей Второй мировой войны 8 и 9 мая. Нельзя будет посещать эти локации представителям украинских организаций. Более того, запрещены украинские военные песни и марши.

Тем временем в Совбезе ООН прозвучало циничное заявление о войне в Украине: смотрите видео