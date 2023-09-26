Львовский мэр Андрей Садовый прокомментировал, почему во Львове не запретят все развлекательные мероприятия. Речь идет о концертах, массовых собраниях и поздневечерней жизни города.

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Почему во Львове не запретят все развлекательные мероприятия

Садовый ответил на комментарий, что некоторые приезжающие во Львов военные поражены, насколько расслаблены жители города.

"Для меня это определенная боль. Я часто езжу по Украине и вижу разную ситуацию. Но также можно понять людей, которые, например, приехали из тех городов, где есть постоянные обстрелы, и они во Львове начинают дышать полной грудью", – сказал мэр. Львов.

Он подчеркнул, что во Львове нет каких-то гулянок. В то же время, во время концертов, как отметил Садовый, украинские группы собирают средства на армию.

У нас нет каких-то гулянок. Да, есть концерты, когда украинские группы собирают средства на армию. Каждый такой концерт есть 200, 300, 500 тысяч гривен,

– заявил городской голова и добавил, что принципиально не ходит на концерты.

Комментируя возможность принятия запрета на массовые мероприятия во Львове, Садовый заявил, что для этого нужна дискуссия в обществе.

"Если вы хотите, чтобы мы приняли отдельное решение о запрете, это будет дебатироваться и это будет дискуссия в обществе", – отметил он.

Мэр Львова косвенно поддержал массовые мероприятия, если они проходят на закрытой территории, не создают проблем жителям, и это дает возможность собрать средства для ВСУ.

"Каждая копейка для армии важна", – резюмировал Садовый.

Обратите внимание. Во Львове и Львовской области во время военного положения действует комендантский час. Он длится с 00:00 до 05:00.