За последние месяцы Львов несколько раз подвергался воздушным атакам России. Мэр города Андрей Садовый заявил, что жители разрушенных домов получат компенсацию.

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Отстроят до конца года

Особенно ужасающими последствиями отличилась ракетная атака на Львов 6 июля. Тогда три вражеских ракеты попали в жилые дома на улице Стрыйской. 10 человек погибли, а 48 получили ранения.

Известно, что работа над восстановлением четырех наиболее поврежденных домов на этой улице уже началась.

По словам Садового, все жители на Стрыйской сотрудничают с властями города. Им предоставили возможность временного проживания и аренды жилья. Мэр подчеркнул, что разрушенные многоэтажки планируют восстановить.

Я думаю, что до конца года мы закончим строительство домов, отстроим их полностью, а затем перейдем к оборудованию внутри,

– подчеркнул Садовый.

То же касается другой локации, пострадавшей тогда от обстрела – верхние этажи были уничтожены.

Мы помогаем и компенсируем материально все расходы, необходимые для того, чтобы это отстроить,

– заявил мэр.

В то же время другая ситуация с бизнесом, у которого повреждены предприятия или сгорело имущество в результате ударов ракетами и "Шахедами". Садовый уточнил, что им дать средства напрямую из местного бюджета нельзя, но существует вариант отдельных льгот. Известно, что убытки бизнеса составили 450 миллионов гривен. Предприниматели должны предоставить отчеты о повреждениях. Мэр подчеркнул, что будут искать нестандартные варианты, чтобы помочь им.

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